Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.11.2020 18:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2020 18:39
    ABONE OL

    Dünyanın en pahalı şehri 'den oldu! ise 15 sıra geriledi

    Dünyanın en lerinin, sırasıyla , ve olduğu bildirildi. The Economist Intelligence Unit () tarafından hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, Kovid-19 salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi.

    AA
    İşte dünyanın en pahalı şehri

    Salgının yarattığı koşullar nedeniyle Zürih ve Paris'in, Singapur ve Osaka'yı bu yıl yerinden ederek "dünyanın en pahalı şehirleri" olarak sıralandığı bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Açıklamada, son dönemde İsviçre frankı ve avrodaki değer artışının da bu 2 şehirde hayat pahalılığını artırdığı belirtildi.

    EIU endeksine göre dünyanın en pahalı ilk 3 şehri Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, bu şehirleri sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles'ın takip ettiği kaydedildi.

    Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi.

    İSTANBUL ARTIK DAHA AZ PAHALI

    İstanbul'un ise dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında bu yıl 15 basamak gerileyerek 111'inci sırada yer aldığı bildirildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Dünyanın en pahalı şehri İsviçre'den Zürih oldu! İstanbul ise 15 sıra geriledi