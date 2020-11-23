Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnafa müjde! "Yeni bir çalışma başlattık..."

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) giderleri hesap işlemlerinin bakanlık mali tablolarından izlenememesi ile ilgili soru üzerine Pekcan, mevzuat çalışması yaptıklarını belirtti. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan gümrük kapıları işlemlerinin hatalı olduğu söylemlerine ilişkin de Bakan Pekcan, "TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ile UMAD Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından imzalanan yap-işlet-devret sözleşmeleri, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamındadır. Bu kanunun 5. maddesince sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamına girmemektedir. Ayrıca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TOBB tarafından bakanlık gelirlerinin bakanlık adına bankada tutulması kanuna aykırılık teşkil etmemektedir. Gelirlerin en yüksek kanuni faiz oranına göre değerlendirilmesi hususu da tarafımızca takip edilmektedir" şeklinde konuştu.

Bakanlığın ihracat yapan firmalara sunduğu markalaşma desteği Turquality Destek Programı ile ilgili soru üzerine de Pekcan, Turqaulity programı kapsamında mal sektörüne yönelik 7, hizmet sektörüne yönelik 6 yönetim danışmanlık firmasının bulunduğunu hatırlattı. Bakan Pekcan, "Yararlanıcılar hangi danışman firma ile çalışacaklarına kendi kaynak planları, ihtiyaçları ve bütçeleri üzerinden kendileri karar vermektedirler. Bu bakımdan rekabetçi fiyat oluşumunda herhangi bir engel bulunmamaktadır" diye konuştu.