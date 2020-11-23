Daire parası teklif ettiler elinin tersiyle itti! 1975 model bu aracı gören bir kez daha bakıyor

1975 model otomobilini internetten satışa çıkardı. Günümüzde eski model arabalara ilgi duyan insan sayısı oldukça fazla. Amasya'da emekli Tunç Uyarer (62), seri üretilen ilk Türk otomotiv markası olan Anadol tarafından sınırlı sayıda üretilen 1975 model 'Anadol böcek' serisi otomobiline, 230 bin liraya alıcı arıyor. Görenlerin ilk bakışta golf aracına benzettiği otomobilinin ilgi odağı olduğunu söyleyen Uyarer, "Bu araçla gezmediğim yer kalmadı, beni yarı yolda bırakmadı" dedi.

230 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Amasya'da yaşayan emekli Tunç Uyarer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda 1975 yılında Anadol markası tarafından sınırlı sayıda üretilen 'böcek' modeli klasik otomobilini, internetten verdiği ilanla 230 bin liraya satışa çıkardı.