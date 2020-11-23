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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 Gazete
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    ve emeklilerinin mı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte maaşa göre zam listesi...

    ve emeklilerinin mı, beklenti anketindeki tahminine göre yüzde 6.35 olurken, maaşlarda 405 liraya varan artış göründü. TAKVİM, tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. İşte maaşa göre zam listesi...

    Emekliye 405 TL

    EMEKLİLERİN Ocak zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

    EN ÇOK 6.780 TL
    Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

    Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.

    En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

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    Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte maaşa göre zam listesi...