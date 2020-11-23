EMEKLİLERİN Ocak zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.
EN ÇOK 6.780 TL
Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
KİM NE KADAR ALACAK?