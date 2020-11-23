KIDEMİN ÜZERİNE BES

Anlaşılacağı üzere, BES'e ödenen katkı payı arttıkça ve sistemde kalış süresi uzadıkça emeklilikte alınacak birikim tutarı da yüksek oluyor. Şimdi birileri diyebilir ki, '10-15 yıl ödemiş, 56 yaşında emekliliği gelmiş hepi topu 120 bin lira alabilmiş'. Mukayese etmek yine doğru değil ama bugün asgari ücretli bir çalışan, 20 yıl aynı işyerinde çalışıp, emekli olsa, alacağı kıdem tazminatı 59 bin lira olur; aylık alacağı emekli maaşı da bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişir. Eğer bu asgari ücretli çalışanın bir de BES'i olsaydı ve sisteme de aylık 150 lira yatırmış olsaydı, her yıl ödemesini de enflasyon oranında artırsaydı; BES'ten 110 bin liranın üzerinde alır ve kıdem tazminatının üzerine bir de özel emeklilik eklenince 180-190 bin liraya yakın eline toplu para geçerdi. Fena mı olurdu?

75 YAŞINDALAR AMA AYRILMIYORLAR

BES'te ilginç bir durumu da paylaşayım. Kişilerin 10 yıl sistemde kalıp, 56 yaşında emekli olmalarından bahsediyoruz ama kimileri emeklilik sürelerini doldurmalarına rağmen ayrılmayıp, birikime devam da ediyor. Sayıları da az değil; 107 bine yakın kişi, BES'ten emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti. Bunların 51 bine yakını 59 yaşında olan kişiler. Benzer şekilde 60-64 yaş arasında olan 34 bine yakın kişi de halen sistemde kalmayı tercih etti. Daha da ilginci 75 yaş üzeri 2 bin 500 kişi BES'te tasarruf ediyor.