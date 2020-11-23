"Rapor, İsviçre'yi özellikle finans sektöründe, DLT ve blokzincir teknolojileri alanında lider konumlardan biri olarak tanımlar. Dahası, İsviçre'nin dijitalleşmenin getireceği fırsatları kullanması için gerekli önkoşulları geliştireceğine söz verir.

"Rapor, Konsey'in fintech ve blokzincir firmaları ve genel olarak inovasyon şirketleri için İsviçre'nin kendini ispatlayarak lider, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yer olmasını istediğinden bahseder.

"Süreç içinde İsviçre hükümetinin blokzincir teknolojisinde aldığı pozisyonu geliştirmede izlediği yol ve teknoloji başlangıçta konuyu marjinal bir olgu olarak görmekten, dijitalleşmede en önemli ve ümit verici gelişmelerden biri olarak görmeye doğru evrilmiştir."