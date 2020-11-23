Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanısıra sağlık personeli alımı hangi kadrolara yapılacak sorusu bir yandan da merak ediliyor. Kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarının artması nedeniyle 12 bin sağlık personeli alım tarihleri yakın bir tarihte olması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün personel alımı hakkında önemli bir açıklama yaptı. ağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli alımı 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihleri ne zaman? son dakika Sağlık Bakanlığı personel alım haberi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.
HANGİ BÖLÜMLERE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı...
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımını hangi bölümlere yapılacağı tartışılmaya başlandı. Bu konuya dair henüz bilgi gelmese de, önceki sağlık personeli alımlarında branş dağılımı dikkat çekmişti. Son alımlarda en çok ihtiyaç hemşire kadrosu olarak belirlenmişti. 12 bin personel alımı branş dağılımında da öncelik olarak en çok alımın yine hemşire kadrosunda olması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki 18 bin kişilik personel alımında en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. 12 bin personel alımına ilişkin kadro dağılımının da hemşire pozisyonu ağırlık olmak üzere şu kadrolara olması bekleniyor:
*En son yapılan 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;
Biyolog 5 (Lisans),
Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),
Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),
Diyetisyen 160 (Lisans),
Ebe 1600 (Lisans),
Fizyoterapist 200 (Lisans),
Hemşire 9373 (Lisans),
Hemşire 1627 (Ortaöğretim),
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),
Odyolog 20 (Lisans),
Perfüzyonist 43 (Lisans),
Psikolog 125 (Lisans),
Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),
Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),
Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),
Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans),
3027 (Ortaöğretim),
Genel Toplam (18000).