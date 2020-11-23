Doğu Karadeniz'den ihracata 44,2 milyon dolarlık kazanç!

Rusya'ya su ürünleri ihracatı da yüzde 105 arttı

Su ürünlerinde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Bölgeden yılın 10 ayında Rusya'ya 8 bin 12 ton su ürünleri ihraç edilerek 37 milyon 436 bin 72 dolar gelir sağlandı.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde yapılan 3 bin 173 tonluk su ürünleri ihracatından 18 milyon 246 bin 528 dolar kazanılmıştı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 153, değerde yüzde 105 artış oldu.