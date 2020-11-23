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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 Gazete
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    Öğretmene

    , 24 Kasım dolayısıyla öğretmenlere ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 yapılacağını bildirdi.

    İndirim

    Ulaştırma Bakanlığı, 24 Kasım dolayısıyla öğretmenlere ücretlerinde yüzde 50, kargo ücretlerinde yüzde 25 yapılacağını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde 1 hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak" denildi.

    Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT tarafından da kampanya düzenlendiği belirtilen açıklamada, "'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak" denildi.

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