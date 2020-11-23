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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 10:16
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    • 23.11.2020 10:16
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    Milyonlarca çalışanın beklediği haber geldi! 2021 yılı çalışanların oranı belli oldu! Enflasyon, esnek çalışma...

    Milyonlarca çalışanın beklediği haber geldi! Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. ’nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırma, pandemiyi gerekçe gösterip çalışanlarının maaşını yapmamayı planlayan, hatta işçi çıkarmayı düşünen şirketlerin aksine, girişimci şirketlerin çoğunun işçi çıkarmama ve zam yapma yönünde hazırlık yaptığını ortaya koydu.

    2021 yılı çalışanların zam oranı son dakika belli oldu!

    Tüm çalışanlar yeni yılla birlikte ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. 2021 yılı çalışanların zam oranı son dakika belli oldu! Enflasyon, esnek çalışma... Yapılacak zam ile birlikte alınan maaşlarda önemli artışlar yaşanacak. Yüzde 17 zam yapılacağı ortaya çıktı. Birçok şirket ortalama zam oranını uygulayacak. Uluslararası danışmanlık şirketlerinin Türkiye'de yaptığı bir araştırma, pandeminin yol açtığı sıkıntılara rağmen özel sektör firmalarının yeni yılda çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacağını ortaya koydu. Araştırma ayrıca, pandemi sonrası birçok şirketin çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunmayı planladığını da gösterdi.

    ENFLASYONUN ÜSTÜNE

    Rapor sonuçlarına göre, pandemiye rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 yılı için maaş artışı planlarken, zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.
    Araştırmaya katılan şirketlerin, önümüzdeki yıl çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacakları da belirlendi.


    İŞTEN ATMA SON ÇARE

    Şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini 'son çare' olarak düşünüyor. Araştırmaya katılan 46 şirketten sadece 6'sı maaşlara belirli bir dönem için kesinti uyguladığını, bir şirket ise belirsiz bir dönem kesinti yaptığını bildirdi. İşten çıkarmak zorunda kalan şirketlerin ise kritik olmayan pozisyonlardaki çalışanlarının işine son verdiği belirtildi.



    UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA

    Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85'i üretkenliğin salgın öncesi ile aynı ya da daha yüksek olduğunu, yüzde 43'ü pandemi süreci bittikten sonra da çalışanlarının en az yüzde 60'ına uzaktan çalışma seçeneği sunacağını açıkladı. Pandemi döneminde zorunlu olarak uyguladıkları esnek çalışma modelinden memnun kalan şirketlerin esnek çalışmayı kalıcı hale getirmek istediği de tespit edildi. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 39'u esnek çalışmayı sürekli hale getirmeyi planladıklarını, yüzde 80'den fazlası da ofis alanlarını yeniden gözden geçirme kararı aldıklarını bildirdiler.



    EN YÜKSEK MAAŞ YAZILIMCILARA

    Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı. Yazılım geliştirme ekiplerinin şirket içindeki diğer ekiplere göre ortalama yüzde 20 daha fazla maaş aldığı, giriş seviye yazılımcıların maaş ortalamalarının 3 bin 800 TL ila 6 bin 250 TL, 1-3 yıl deneyimli yazılımcıların maaşlarının ise 6 bin ila 8 bin lira arasında değiştiği belirlendi. Özellikle kıdemli iOS mobil yazılımcılarının 21 bin TL'ye kadar maaş aldığı tespit edildi.

    ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

    Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

    Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.
    İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.
    Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.

    KAYNAK: Hürriyet
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    Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanın beklediği haber geldi! 2021 yılı çalışanların zam oranı son dakika belli oldu! Enflasyon, esnek çalışma...