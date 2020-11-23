Sadece bu yılın 9 ayında... Çalışanlar için müthiş fırsat! 150 lira yatıran 190 bin TL alıyor!

Otomatik BES' a katılan çalışanların prime esas gelirlerinin %3'ü her ay katkı payı olarak işverenleri aracılığıyla BES sistemine aktarılıyor. Otomatik BES'te herhangi bir işveren katkısı yok ancak ancak devlet %25 katkı sağlıyor.

Otomatik BES sisteminde fon yönetim gideri kesintisi dışında herhangi bir ücret kesilmiyor; ilk 2 ay içinde sistemden çıkan çalışanlar ödedikleri katkı payının tamamını geri alabiliyorlar.

10 yıl ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve toplu para almayarak en az 10 yıllık aylık maaş ödemeli gelir sigortası alanlar ise birikimlerinin %5'i kadar ek devlet katkısı alabilecek.

Otomatik BES'in amaçlarından biri, çalışanların kazançlarının küçük bir oranının zorunlu ve otomatik olarak kaynakta kesilmesi ve emeklilik döneminde ek gelir alarak aynı refah seviyesini sürdürmesi. BES'in diğer amacı ise ulusal ekonomiye uzun vadeli finansal kaynak sağlamaktır.

KAYNAK: Noyan Doğan