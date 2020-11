Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü! Akın ettiler...

Hamsimiz de aynı şekilde bereketli oldu ve her şey güzel. Talepler ekonominin durumuna göre değişiyor. Havanın sert olduğu dönemde hamsinin fiyatları yükselmişti. 30- 40 liralara kadar çıkmıştı. Havaların iyi gitmesiyle birlikte şu anda 10 liraya kadar düştü ve gayet uygun. Bütün vatandaşlarımız şu an alıp yiyebilecek durumda. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için tezgahımızda her gün taze balıkları satıyoruz" dedi.