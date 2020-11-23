Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü! Akın ettiler...

Fiyatların artmasıyla vatandaşlar tarafından tepki ile karşılaşıyoruz ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Denizden çıkan ürünün bolluğuna göre fiyat değişiyor. Bu açıdan müşterilerimiz de bizi mazur görsünler. Yıllardır bilinçsiz avlanmadan dolayı balıkların nesli tükenmekte. Eskiden bol bulabildiğimiz kalkan balığı şu anda yok. Standartların altında balık avladıkları için balığın nesli tükenirken, gelecek nesil balık yiyemeyeceğini düşünüyorum. Benim kayıkçılara tavsiyem standartlara uygun balık avlamalarıdır" dedi.