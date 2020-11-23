Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir sürerken vatandaşlar alış satış fiyatları sorgulanıyor. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Kasım Pazartesi dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?