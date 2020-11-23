Dolar ve euro döviz kurlarında hareketli seyir sürerken vatandaşlar alış satış fiyatları sorgulanıyor. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Kasım Pazartesi dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 470 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 995 milyon 644 bin 587,25 lira, işlem miktarı ise 6.451 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 33 milyon 621 bin 853,53 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.251 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.548 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.048 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 21.925 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1868 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralıkta uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışının küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.
Öte yandan, Almanya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,9 ile beklentilerden iyi gelirken, hizmet sektörü PMI 46,2 ile beklentilerin hemen altında gerçekleşti.
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, gelişmiş ülkelerdeki teşvik paketlerine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Asya borsaları haftaya alıcılı bir seyirle başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralıkta uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışı ve Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.
Japonya'da bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,75 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 3.410 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 2.602 puandan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 43.903 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 26.441 puanda seyrediyor.
BRENT 45 DOLARI AŞTI, ALTIN YATAY
Petrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol yeniden 45 doların üzerie yükseldi. Buna karşın, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,870 - 1,880 dolar aralığında yatay hareket ediyor.
Gedik Yatırım'ın analizinde, "Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı" denilerek, aşıya ilişkin gelişmeler ve Pfizer ve BioNTech'in Cuma günü acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'ne (FDA) başvuduğu anımsatıldı ve eklendi:
"Bu haberin ardından 11 Aralık tarihinde aşının uygulanabileceği söyleniyor. Diğer yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yüksek Petrol Konseyi (SPC), Abu Dabi'de, 22 milyar varillik rezervi olduğu tahmin edilen petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde 122 mlyr dolar yatırım yaparak, üretim hedefledikleri söyleniyor. Bu gelişmeler, petrol açısından olumlu yorumlandı ve Brent petrol 45 dolar çevresinde işlem görüyor. Petrol için virüsün seyri ve aşı gelişmeleri bu haftanın gündeminde olacaktır."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.60 artışla 45.58 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.99 artışla 42.82 dolar,
- altın yüzde 0.08 artışla 1,874.67 dolar,
- gümüş yüzde 0.33 artışla 24.30 dolar,
- bakır yüzde 2.41 artışla 7,261.00 dolar,
- platin yüzde 0.09 düşüşle 952.35 dolar,
- paladyum yüzde 0.50 artışla 2,340.22 dolar düzeyindeydi.