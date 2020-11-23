Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gram gümüş fiyatı kaç TL? 23 Kasım gümüş fiyatları son durum

Gümüş fiyatlarındaki son alış satış fiyatları küçük ve büyük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda altın gümüş rasyosunda 75 seviyesinin de kırılamıyor oluşu, işlerin gümüşün aleyhine sürüyor olduğuna önemli bir işaret olarak öne çıktı.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALIŞ(TL) 6,05
GRAM SATIŞ(TL) 6,06
PETROL "AŞI" DESTEĞİNDE YÜKSELDİ
Petrol fiyatları, Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 46.15 dolar ile, Ağustos ortalarından sonra ilk kez 46 doların üzerini gördü.
Yatırımcıların talep kaygılarını hafifleten Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin piyasalarda yarattığı iyimserliğin etkisiyle, petrol fiyatları yeni haftaya yükselerek başladı.
Bir yandan dünya genelinde ekonomiyi büyük ölçüde aksatan Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasına karşı önlemler artırılırken, Pfizer ve Moderna'nın virüse karşı yüzde 95 düzeyinde etkili olduğuna ilişkin açıklamaları, fiyatları olumlu etkiliyor. Pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdikleri aşının da yüzde 90 etkili olduğu duyuruldu.
Diğer yandan, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla gerileyen altının ons fiyatı 1,870 doların da altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.06 artışla 45.79 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.39 artışla 42.99 dolar,
- altın yüzde 0.33 düşüşle 1,867.17 dolar,
- gümüş yüzde 0.64 düşüşle 24.06 dolar,
- bakır yüzde 2.41 artışla 7,261.00 dolar,
- platin yüzde 0.71 düşüşle 946.44 dolar,
- paladyum yüzde 0.59 artışla 2,342.31 dolar düzeyindeydi.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda gerilemesine karşın, dövizlerdeki artışa bağlı olarak iç piyasada gram altın 473 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,162 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Piyasalardaki iyimserlik sürebilecek mi?" diye soruldu ve şöyle denildi:
"Piyasalar, aşı iyimserliğiyle vaka artış hızı arasında fiyatlama yapmaya çalıştığı günleri yaşamaya devam ediyor.
"Geçtiğimiz hafta boyunca aşı haberlerine yenileri gelmeye devam ederken, New York'ta okulların kapanma kararı alması yeni bir tecrit beklentisini artırdı.
"Dünyada günlük vaka sayılarının 600 bin bandını aşması ve buna bağlı ölümlerin artması, piyasaların risk iştahını bozan gelişmeler olsa da piyasalar, iyi haberleri fiyatlama arzusunu sürdürüyor.
"Altın ise aşı haberleri sonrası sert satış baskısına maruz kaldıktan sonra geçtiğimiz haftayı da kırmızıda kapattı. 1,850 dolar/ons desteğini geçtiğimiz hafta da test eden sarı maden, bu seviyeden bir kez daha alımlarla desteklendi.
"Seansı 1,871 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 1 kayıpla haftayı kırmızıda kapatmaktan kaçamadı. İki haftadır 1,850 dolar/ons desteğinin üzerinde kapanış yapmayı başaran altın, ileriki günler için umut vadetmeye devam ediyor.
"Gümüş de geçtiğimiz hafta benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken, haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktı. Seansı 24.17 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, yüzde 2.0 kaybı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş rasyosunda 75 seviyesinin de kırılamıyor oluşu, işlerin gümüşün aleyhine sürüyor olduğuna önemli bir işaret olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı doğru kırılmasıyla gümüşün sert yükselişini izleyebiliriz.
"Platin, geçtiğimiz haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 964 dolar/onsla son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 948 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 6.3 kazancıyla seansı tamamladı.
"Paladyum ise tam olarak yatay denecek bir seansı geride bıraktı. Volatilite bakımından son haftaların en dar fiyat hareketini yapan paladyum, 2,327 dolar/onstan seansı tamamlayarak önceki haftaya kıyasla yerinde saymış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda hacim açısından hareketli bir haftanın geride kalmasına karşın, altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın seyretti. Borsa İstanbul'da toplamda 29,585 kg altın, 15,837 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."