Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Gram gümüş fiyatı kaç TL? 23 Kasım gümüş fiyatları son durum

"Geçtiğimiz hafta boyunca aşı haberlerine yenileri gelmeye devam ederken, New York'ta okulların kapanma kararı alması yeni bir tecrit beklentisini artırdı.



"Dünyada günlük vaka sayılarının 600 bin bandını aşması ve buna bağlı ölümlerin artması, piyasaların risk iştahını bozan gelişmeler olsa da piyasalar, iyi haberleri fiyatlama arzusunu sürdürüyor.



"Altın ise aşı haberleri sonrası sert satış baskısına maruz kaldıktan sonra geçtiğimiz haftayı da kırmızıda kapattı. 1,850 dolar/ons desteğini geçtiğimiz hafta da test eden sarı maden, bu seviyeden bir kez daha alımlarla desteklendi.