"Bu arabanın ön tarafı 2013 model, fakat arka tarafının kaç model olduğu belli değil. Düşünün ki iki ayrı model olan bir araba ile karşı karşıyayız şu anda. Bunun sebebi ne? Ekspertiz işleminin alımdan önce yapılmaması. Normal bedel olarak alınıyor. Halbuki bu arabanın fiyatı belki de şu anda yarı fiyatı kadardır."

Karşı tarafın bu işi muhtemelen bildiğini ve "ben de böyle aldım" diyerek uzak durduğunu belirten Şahin, "Yapılması gereken işlem, hukuka başvurmak. 10 bin 390 liranın üzerinde olduğu için tüketici mahkemesine başvuru zorunlu. Zaten ekspertiz raporundan dolayı iade kararı çıkacak. Satan kişi, bu bedeli tüketicimize ödeyecek ve arabasını geri alacak. O da aldığı kişiden tekrar bunu alacak. Yani silsileyle gidecek bu." ifadelerini kullandı.