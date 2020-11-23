BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel ürünler 24 Kasım 2020’de neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Vatandaşlar markete gitmeden önce alacaklarını belirleyerek ilerliyor. Stoklarla sınırlı ürünler oldukları için sabahın ilk saatlerinde çabucak tükenebiliyor. Peki BİM aktüel ürünler 24 Kasım 2020'de neler var? Yarın markete gidecek vatandaşların incelemesi için BİM aktüel ürünler 24 Kasım kataloğunu haberimizin içeriğinde derledik.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 KASIM 2020
DURACELL PİL ÇEŞİTLERİ
Nevbağ
Keçi Boynuzu/ Karadut/ Hurma Özü
• 640 g
DixiYüzey Temizleyici
• 5 L
Apaks80'li Organik Makyaj Temizleme Pedi
PartyBallı Hardallı Mısır Cipsi
• 300 g
VernelKonsantre Yumuşatıcı
• 2x1440 ml
Meysu
Karışık Meyve Nektarı
• 1 L
Bahçıvan
Laktozsuz Labne
• 300 g
Çekmece Dolap Kokusu
• Marsilya Sabun Esintisi
• Lavanta Kesesi