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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 11:47
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    • 23.11.2020 11:47
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    yine dopdolu! 24 Kasım 2020’de neler var?

    yine dopdolu ve birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatla satılacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri heyecanla beklenen 24 Kasım 2020’de neler var? Özellikle gıda ürünlerindeki çeşitlilik ve uygun fiyat ön plana çıkıyor. Duracell pil çeşitlerindeki kampanyalar da dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı ürünlerden alacaklarınızı belirlemek için haberimizdeki ürünler kataloğu 24 Kasım’ı inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel ürünler 24 Kasım 2020’de neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Vatandaşlar markete gitmeden önce alacaklarını belirleyerek ilerliyor. Stoklarla sınırlı ürünler oldukları için sabahın ilk saatlerinde çabucak tükenebiliyor. Peki BİM aktüel ürünler 24 Kasım 2020'de neler var? Yarın markete gidecek vatandaşların incelemesi için BİM aktüel ürünler 24 Kasım kataloğunu haberimizin içeriğinde derledik.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 KASIM 2020

    DURACELL PİL ÇEŞİTLERİ

    Nevbağ
    Keçi Boynuzu/ Karadut/ Hurma Özü
    • 640 g

    DixiYüzey Temizleyici
    • 5 L

    Apaks80'li Organik Makyaj Temizleme Pedi

    PartyBallı Hardallı Mısır Cipsi
    • 300 g

    VernelKonsantre Yumuşatıcı
    • 2x1440 ml

    Meysu
    Karışık Meyve Nektarı
    • 1 L

    Bahçıvan
    Laktozsuz Labne
    • 300 g

    Çekmece Dolap Kokusu
    • Marsilya Sabun Esintisi
    • Lavanta Kesesi
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel ürünler 24 Kasım 2020’de neler var?