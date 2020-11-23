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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 22:27
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    • 23.11.2020 22:27
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    nda teknoloji çılgınlığı! 'de bu hafta hangi ürünler var?

    nda genellikle teknoloji ürünlerinde geniş bir yelpaze olduğu görülüyor. 'de cuma sabah saatlerinden itibaren HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Polosmart Gaming Klavye, Polosmart Gaming Mouse Seti, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah, Polosmart Pro Kulaklık, Hometech Tablet 10.1 inç, Polosmart Pubg Joystick Basic, Free Sound Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi Seti satışa sunulacak.

    takvim.com.tr
    BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var?

    BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla birlikte satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de cuma günü Corby Zoom Pro CX007 Smart Drone, Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Polosmart 3 USB Girişli Akım Korumalı Priz HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB ve Polosmart Gaming Klavye ürünleri satışta olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu ürünleri fiyat listesi

    BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Hometech
    Tablet 10.1 inç
    • 4 çekirdekli işlemci
    • 32 GB dahili hafıza

    Bodysmart
    Vücut Analiz Baskülü Smart
    • Detaylı vücut analizi
    • Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü

    Dijital Göstergeli Termos
    • Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
    • İç hazne: 500 ml

    Naturalove
    Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
    • Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı

    Desenli Cam Sürahi
    • 1 L cam şişe

    Kumtel
    Fanlı Elektrikli Isıtıcı
    • 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
    • Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma

    Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
    • S/M-L/XL beden

    Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
    • %100 akrilik

    Akıllı Bultak Puzzle
    • Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur
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    Haberler Ekonomi BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda teknoloji çılgınlığı! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?