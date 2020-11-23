BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla birlikte satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de cuma günü Corby Zoom Pro CX007 Smart Drone, Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Polosmart 3 USB Girişli Akım Korumalı Priz HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB ve Polosmart Gaming Klavye ürünleri satışta olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu ürünleri fiyat listesi
BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hometech
Tablet 10.1 inç
• 4 çekirdekli işlemci
• 32 GB dahili hafıza
Bodysmart
Vücut Analiz Baskülü Smart
• Detaylı vücut analizi
• Yağ, kemik, kas yüzdesi ölçümü
Dijital Göstergeli Termos
• Hafif, çift katmanlı, sızdırmaz, ısı göstergeli On The Go akıllı termos
• İç hazne: 500 ml
Naturalove
Bambu Stantlı Fincan Seti 6'lı
• Bambu stant, 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı
Desenli Cam Sürahi
• 1 L cam şişe
Kumtel
Fanlı Elektrikli Isıtıcı
• 3 ayrı güçte kullanım seçeneği
• Termik kesici sayesinde tehlike anında otomatik kapanma
Pantolon Görünümlü Termal Kadın Tayt
• S/M-L/XL beden
Çocuk Atkı Bere Eldiven Takımı 3'lü
• %100 akrilik
Akıllı Bultak Puzzle
• Tablet ve telefona yüklenen uygulama sayesinde canlanır ve konuşur