BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla birlikte satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de cuma günü Corby Zoom Pro CX007 Smart Drone, Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Polosmart 3 USB Girişli Akım Korumalı Priz HP Pavilion Gaming Laptop, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB ve Polosmart Gaming Klavye ürünleri satışta olacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu ürünleri fiyat listesi

BİM 27 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU