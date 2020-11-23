Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.11.2020 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 19:40
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek 'ı 1.314,25 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,46 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Endüstri 1.557,00 1.415,50 10,00
    Bagfaş 20,86 18,97 9,96
    Gübre Fabrikaları 50,25 45,72 9,91
    Halk GMYO 2,90 2,64 9,85
    Kartonsan 2.965,40 2.724,50 8,84
    Kordsa Teknik Tekstil 13,80 12,78 7,98
    Emlak Konut GMYO 2,08 1,93 7,77
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,38 2,22 7,21
    Otokar 215,10 204,10 5,39
    Bursa Çimento 9,91 9,44 4,98
    DO-CO 436,00 416,70 4,63
    GSD Holding 2,35 2,25 4,44
    İş GMYO 2,08 2,00 4,00
    Alarko GMYO 17,66 17,05 3,58
    Akiş GMYO 3,79 3,67 3,27
    Torunlar GMYO 3,71 3,60 3,06
    Borusan Mannesmann 16,13 15,70 2,74
    Ülker Bisküvi 23,08 22,50 2,58
    Hektaş 13,41 13,10 2,37
    Akçansa 13,91 13,61 2,20

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 23 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler