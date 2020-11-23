Çeyrek ve gram altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekte altın yatırımı yapanlar tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanıyor. Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 459,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya yükseldi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.838,30 dolardan işlem görüyor. İşte 23 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?