LPG'li araçlar da diğer tüm araçlar gibi mevsim değişiklerinde ve belirli periyodlarda bakıma ihtiyaç duyuyor. Kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde LPG'li araçlarda nelere dikkat edilmeli?

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, LPG'li araçların kış bakımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Örücü, LPG'li araçlarda kışa yönelik yakıt-hava ayarının kışa göre düzenlenmesi gerektiğine ve antifriz, filtre, akü, bujiler, motor yağları, fren balatalarının kontrolünün ve gerekirse değiştirilmesinin önemine dikkat çekti.