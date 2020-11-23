İlhan, koronavirüsle mücadele sürecinde birçok tedbir kararının hayata geçirildiğini, 11 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içmenin yasaklandığını hatırlattı.

Bu yasakla Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılmasının hedeflendiğini dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor. Bunun yanı sıra kişi Kovid-19 pozitifse doğrudan çevresindekilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor.

En önemli noktalardan biri ise sigara içen kişi, nefesini dışarıya normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp, daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor."