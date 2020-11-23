"YALAN BEYANDAN DOLAYI SİGORTA POLİÇESİNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN OLMAZ"

Bina yaşının satıcının ya da mülk sahibinin beyanına dayalı olduğunu söyleyen Koçak, "Binanın yaşına internet ilan sitelerine yazılan bilgilerden öğrenemezsiniz. Orada ilanı verenin beyanı yazılıyor. Yine DASK üzerinde yazılan beyan da bizim için gerçek beyan olmayabilir. Çünkü orada da bir ispat istenmiyor. Yani 1980 yılında yapılmış bir binayı DASK sigortasını yaparken 2005 yılı gibi işaretleyebilirim. Teknik olarak DASK sigortasında bunu yapmak mümkün ancak herhangi bir hasar durumunda yalan beyandan dolayı sigorta poliçesinden yararlanmak mümkün olmaz" diye konuştu.