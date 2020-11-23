Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranını açmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular başladı.11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 7 farklı kadroda alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.Adalet Bakanlığı personel alımları 11- 25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. İstatikçi, mimar, psikolog ve pedagog gibi birçok alanda kamu personeli alımı yapılacak. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ
Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvuru ekranını açtığı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak merak eden adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 11 Kasım tarihi ile başlayarak, 25 Kasım'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI KADRO SAYISI
Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı'na hangi kadroda kaç personel alınacağını araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı.
ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI
Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.
- Psikolog
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.
-Pedagog
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
- Sosyal Çalışmacı
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
- İstatistikçi
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
- Mimar
Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.
- Diyetisyen
Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.
- Şehir Plancısı
Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.
adalet bakanlığı
ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU EKRANI
Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruya göre, Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başladı. Adalet Bakanlığı kamu personeli başvurusu için aşağıda yer alan link üzerinden başvuru yaptığınızda işlem sağlanacaktır. e-Devlet üzerinden alınan Adalet Bakanlığı başvuruları için e-Devlet giriş bilgileri olmayanlar PTT'den T.C. kimlik numaralarının olduğu nüfus cüzdanı ile birlikte geçici e-Devlet şifrelerini alabilir. e-Devlet şifresi ve kullanıcı bilgisi ile Adalet Bakanlığı personel alımları için başvuru yapılabilir.
10 BİN ADLİYE VE CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı'na 10 bin adliye ve cezaevi personeli alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlandı. Zabıt katibi, İKM, mübaşir ve diğer kadrolara ne zaman alımlar yapılacak henüz tarih belirlenmedi.