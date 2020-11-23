A101 26 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler alışveriş yapacak olanlar tarafından daha şimdiden merak edilmeye başlandı. A101'de dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi ve Samsung 40" Full HD TV ürünleri ön planda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte ürünlerin listesi...

A101 26 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU