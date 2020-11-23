350 milyonluk yatırım

İstanbul Tuzla'da deniz üstünde gerçekleştirilen Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı'nda 7 günlük sürede 150 tekne satışı yapıldı. Fuar öncesi hedeflenen 250 milyon liralık satış hedefinin üstüne çıkıldı. Fuarda satılan teknelerin toplam fiyatı 350 milyon lirayı aştı. 25 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, 100 farklı firma 200'e yakın tekneyi satışa sundu. Boat Show Tuzla'nın en dikkat çeken tekne tipleri genellikle ailelere hitap eden tekneler oldu. Pandemi sürecinde daha izole bir hayat yaşamak isteyen kişiler aile tipi teknelere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle katamaranlar ve yelkenli tekneler en çok satılan tekneler olurken, lüks ve pahalı motor yatlar da yoğun ilgiden nasibini aldı.

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