Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...

23 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

- İzmir

- Hatay

- Tokat

- Osmaniye

- Afyonkarahisar

- Kırklareli,