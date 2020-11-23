Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 23 Kasım evde bakım maaşı yatan iller günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...
23 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
- İzmir
- Hatay
- Tokat
- Osmaniye
- Afyonkarahisar
- Kırklareli,
- Samsun,
- Antalya,
- Sakarya,
- Diyarbakır,
- Uşak ,
- Konya,
- Balıkesir,
- Mersin ,
- İstanbul,
- Manisa,
- Niğde,
- Zonguldak
- Ordu
- Denizli
- Karabük
- Bursa
- Adana
- Düzce
- Kayseri
2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.