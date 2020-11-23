Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,093967-1,53

ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052513-1,52

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137971-1,52

Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138831-1,51

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,121387-1,50

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017236-0,47

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,041647-1,28

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,047868-0,98

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073014-0,92

Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,107958-0,65

VEM Birinci Değişken EYF0,045884-0,62

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,175498-0,56

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031851-0,54

Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028219-0,95

Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029614-0,13

Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026263-0,01

Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,050886-0,64

Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045005-0,63

Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047379-0,63

NN Hay. Em. Altın EYF0,029717-0,62

Garanti Em. Hay. Altın EYF0,052742-0,62

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0250420,22

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0210530,19

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0309530,18

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0495280,18

AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0757140,17

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0203930,08

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0754711,49

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0460491,22

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0929441,03

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0926751,02

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1087671,01

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0226781,21

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0144131,09

Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0221600,75

AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0791940,72

Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0609750,71

Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0169960,66

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0397720,66

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0566150,64

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0335910,60

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0233710,58

Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0708350,10

AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0660240,10

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0698320,10

Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0638900,10

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0701370,10



Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)

QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,1387243,81

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1647632,88

QNB Finans Portföy Altın BYF40,8808642,71

Tacirler Portföy Değ. Fon3,4131841,93

Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0535511,90

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,4465871,88

Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,2764261,76

Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0955761,60

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2986521,55

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,8463461,51