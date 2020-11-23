O paralar hemen geri ödeniyor! Milyonlarca vatandaş kullanıyor! İşte e devlet alma başvuru sayfası

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Kart aidatı almak üzere ikamet edilen il veya ilçedeki Tüketici Hakem Heyetine müracaat edilebilmektedir. Aidat ücreti kesilmiş olan kredi kartına ait ödenen aidatları bankadan geri alabilmek için; kredi kartının aidat ücretini gösteren dekontu (hesap belgesi) alarak dilekçe ile birlikte tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olarak iki hafta içerisinde kişiye mutlaka bildirilir. Yasal süreç bu gibi işlemlerde 15 iş günüdür.

KREDİ KARTI NEDİR?

Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Yani kredi kartı; bankalar tarafından verilen, satın alma konusunda nakit para yerine kullanılan ve alışveriş yapılan yere ödeme garantisi veren bir yöntemdir. Ayrıca kredi kartları sadece ödeme değil, farklı amaçlar için de kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de nakit avans seçeneğidir. Nakit paraya ihtiyacınız olduğu an da kredi kartınızdan belli faiz oranları karşılığında çekim yapabilirsiniz.