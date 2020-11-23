O paralar hemen geri ödeniyor! Milyonlarca vatandaş kullanıyor! İşte e devlet alma başvuru sayfası

Milyonlarca vatandaş kullanıyor! O paralar hemen geri ödeniyor! Ülkemizde kredi kartı kullanım oranı oldukça yüksektir. Bu anlamda kredi kartı aidatları sorun olmaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı. Yapılan açıklamada, çok sayıda emsal karar olmasına rağmen bankaların yılda bir defaya mahsus kredi kartı aidatını müşterilerinden tahsil etmeye devam ettiği, bunun yanlış bir durum olduğu bildirildi.
KREDİ KARTI AİDAT ŞİKAYETLERİ YÜZBİNLERİ GEÇMİŞ DURUMDA
Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK
Tüketici birlikleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.
İade başvurusu yapanların gerekçeleri genel olarak şu şekilde:
''4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6 maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haksız söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış.
T.C. Yasalarına göre yapılan bu ücretlendirme 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47 ** esas 2011/115** sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin de olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ekstreme yansıtılan yıllık kart ücretinin iptalini istiyorum.''
BAŞVURU SAYFASI
E- Devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle kredi kartı aidatlarını geri almak mümkündür. bunun için; TC kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sitesine giriş yapılır
Arama bölümüne "tüketici hakem heyeti" yazıp aranır.
Yeni başvuru butonuna tıklayın. Uyarıları okudum, kabul ediyorum dedikten sonra başka sayfaya yönlendirmektedir.
Devam et dedikten sonra hangi bankadan kredi kartı alındıysa, o bankanın seçilmesi gerekmektedir.
Yönlendirilen diğer sayfada; banka başvuru tarihi, konu ve başvurunuzu anlatan kısa açıklama yazdıktan sonra, bankadan yazılı cevap aldınız mı? Sorusunu cevaplayarak başvuru tamamlanır.
Tüketici Hakem Heyetine başvurular e Devlet kapısı üzerinden yapılıyor.
BANKA MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAMA
Kredi kartı verilen banka müşteri hizmetlerini aramak kartıyla da kart aidatı ücretini talep edebilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle yapacağınız görüşmeler sırasında yetkili kişi tarafından bankanın size özel teklifleri anlatılır. Bankanın özel tekliflerini kabul edip etmemek size kalmış bir tercihtir. Aidat ücretinin tarafınıza iadesini istemek ve almak sizin yasal hakkınızdı. Bunu asla unutmayın. Aidat ücretinin ödeme işlemi 24 saat içinde yapılmalı ve kartınıza yatırılmalıdır.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
Kart aidatı almak üzere ikamet edilen il veya ilçedeki Tüketici Hakem Heyetine müracaat edilebilmektedir. Aidat ücreti kesilmiş olan kredi kartına ait ödenen aidatları bankadan geri alabilmek için; kredi kartının aidat ücretini gösteren dekontu (hesap belgesi) alarak dilekçe ile birlikte tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olarak iki hafta içerisinde kişiye mutlaka bildirilir. Yasal süreç bu gibi işlemlerde 15 iş günüdür.
KREDİ KARTI NEDİR?
Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Yani kredi kartı; bankalar tarafından verilen, satın alma konusunda nakit para yerine kullanılan ve alışveriş yapılan yere ödeme garantisi veren bir yöntemdir. Ayrıca kredi kartları sadece ödeme değil, farklı amaçlar için de kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de nakit avans seçeneğidir. Nakit paraya ihtiyacınız olduğu an da kredi kartınızdan belli faiz oranları karşılığında çekim yapabilirsiniz.