KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler
22 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR
Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı 30.11.2020
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 30.11.2020
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 01.12.2020
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı 11.12.2020
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav İlanı 29.11.2020
Karacadağ Kalkınma Ajansından Personel Alımı Sınavı 15.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu Ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 04.12.2020
KAMU İŞÇİSİ ALIMI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Büro memuru
- Güvenlik görevlisi
- Büro işçisi
- Sekreter
- Öğretmen
- Mühendis
- Teknik personel
- Şoför
- Sanat tarihçisi
- Arkeolog
- Mimar,
- Laborant
- Uzman personel
- Beden işçisi
- Temizlik personeli
- Danışma memuru
İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.