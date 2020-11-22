Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılış konuşmasını yaptığı 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın stantlarını gezerken İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin tasarladığı uçan araba 'TUSi'yi de inceledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli fuarda ilgi odağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek "TUSİ, MÜSİ- AD EXPO'da yeni tasarımıyla yer aldı. Yapısı güçlendirildi. Fuarda, Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu" diye konuştu.

Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri'nin test çalışmaları da sürüyor.