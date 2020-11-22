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    • 22.11.2020 07:50
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    Başkan Erdoğan incelemişti! TUSİ’ye büyük ilgi

    Başkan Erdoğan’ın ’ta düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda incelediği TUSİ büyük ilgi gördü. ’nin tasarladığı uçan araba hakkında açıklama yapan Gelişim Üniversitesi Başkanı “Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu" diye konuştu.

    Uçan araba TUSİ’ye büyük ilgi

    Başkan , önceki gün 'da Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılış konuşmasını yaptığı 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın stantlarını gezerken 'nin tasarladığı 'TUSi'yi de inceledi.

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Başkanı fuarda ilgi odağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek "TUSİ, MÜSİ- AD EXPO'da yeni tasarımıyla yer aldı. Yapısı güçlendirildi. Fuarda, Cumhurbaşkanımızın da ilgisine mazhar olmak bizler için övünç kaynağı oldu" diye konuştu.

    Baykar'ın geliştirdiği 'nin ilk uçan arabası 'Cezeri'nin test çalışmaları da sürüyor.

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    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan incelemişti! Uçan araba TUSİ’ye büyük ilgi