İşte Nurullah Gür'ün yazısının bir bölümü:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını geride bıraktı. Politika faizi olarak adlandırılan bir haftalık repo faizi, 475 baz puanlık artışla yüzde 15'e çekildi. Politika faizi ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) arasındaki makas kapandı. TCMB, finans piyasalarını çeşitli enstrümanlar kullanarak farklı vadelerde (gecelik ve haftalık gibi) fonlar.

Bu fonlama imkânları için oluşan faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması AOFM'yi verir. Politika faizine dokunmadan fonlamanın kompozisyonunu değiştirerek de AOFM arttırılabilir. Bir önceki toplantıda yapıldığı gibi. Para politikası bu yolla sıkılaştırıldığında da kredi ve mevduat faizleri yükselir. Faiz koridorunu kullanarak faizleri örtük biçimde değiştirmek, size ilave bir para politikası aracı sunar. Esnek hamleler gerçekleştirmek için alan açılır. Bunun faydasını göreceğiniz zamanlar olabilir.

Ancak, bu politikaya çok sık başvurmak kafaları karıştırır. Zira, bu tip bir parasal sıkılaşma, politika duruşunuzla ilgili net mesajlar vermez. Öngörülebilirlik azalır. Hatta politika belirsizliğinden dolayı ülke risk priminiz (CDS) yükselebilir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar için daha sade bir politika ihtiyacı ortaya çıkar.

TCMB bu toplantıda tam anlamıyla bir sadeleşme adımı attı. Piyasaların tamamen bir haftalık repo üzerinden fonlanmasına karar verildi. Temel gösterge artık politika faizi. AOFM toplantı öncesinde yüzde 14.8'di. Dolayısıyla politika faizi yüzde 15'e yükseltilse de çok ciddi bir sıkılaşma yapılmamış oldu.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!