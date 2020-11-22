Dev yapılandırma fırsatı kapsamında belediyelere olan emlak vergisi, su gibi borçlar da yer alıyor. Halen bu yıla ilişkin emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri sürerken, geçmişe dönük borçları da yeni yasa ile yapılandırarak kapatma imkanı var.
Vatandaşlar 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlerine ait emlak vergisi borçlarını faizini/ gecikme zammını sildirip Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödeyecek.
İlk taksit ödeme süresi içinde borcu kapatanlardan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı alınmayacak. Eğer borç ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa bu kez Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek.
1 ŞUBAT'A DİKKAT!
İsteyenler 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda ise ana para ve Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar, seçilen taksite göre belirlenmiş katsayıyla çarpılacak. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak.
Yani 18 taksiti seçen 36 ayda borcu ödeyecek. Başvurular 31 Aralık'a kadar ilgili belediyeler tarafından alınacak. İlk taksit ödemeleri ise 1 Şubat'a kadar yatırılacak.
EMEKLİYE VERGİ YOK
Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri ay sonuna kadar devam edecek. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda bu vergiden muaf. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor.
Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Yine eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Vergiden muaf olduğu halde ödemiş olanlara da iade imkanı var.
YARIN: GENEL SAĞLIK SİGORTASI