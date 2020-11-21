Araç sahipleri dikkat! Yapmayana 885 TL ceza!

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

DOĞRU LASTİK SEÇİMİ

Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikteki risk oranı da artmaktadır. Doğru olmayan bir lastik seçimi trafik kazalarına yol açarken, en doğru lastik mevsime uygun lastik olarak seçilebilir.