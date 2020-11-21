Asgari ücrete en az 326 TL müjdesi! önümüzdeki yıl asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı vatandaşların gündeminde yavaş yavaş yerini alıyor. 2021'de uygulanacak asgari ücret tutarı Aralık ayında yapılacak toplantılarla belirlenecek. Toplantılara işçi işveren ve kamu kesimi katılacak. 5'er kişinin yer aldığı Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleyerek aralık ayı sonunda açıklayacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor. İşte 2021 yılı zam tahmini

İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.