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    • Ekonomi
    • 22.11.2020 Gazete
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    Ekonomi mevzuatı sadeleştirilsin

    () Başkanı , 'ın açıklamalarıyla gündeme gelen hukuk reformu beklentisine ilişkin, "Vergi kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var. İmar mevzuatından ihale mevzuatına ihtiyaç duyduğu yasa ve ikincil düzenlemeler en açık haliyle düzenlenmeli, anlaşılır olmalı. Farklı yorumlara fırsat vermeyecek netlikte ortaya konmalıdır" dedi.

    Ekonomi mevzuatı sadeleştirilsin

    Ankara Ticaret Odası () Başkanı Gürsel Baran, 'ın açıklamalarıyla gündeme gelen hukuk reformu beklentisine ilişkin, "Vergi kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var. İmar mevzuatından ihale mevzuatına ihtiyaç duyduğu yasa ve ikincil düzenlemeler en açık haliyle düzenlenmeli, anlaşılır olmalı. Farklı yorumlara fırsat vermeyecek netlikte ortaya konmalıdır" dedi.

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