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    • Ekonomi
    • 22.11.2020 17:59
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    • 22.11.2020 17:59
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    ! bu hafta yine dopdolu!

    Her hafta merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ürünleri uygun fiyata sunan, en çok tercih edilen zincir marketlerden biri olan ’de özellikle gıda ürünleri dikkat çekiyor. bu hafta yine dopdolu! Antibakteriyel ürünlerden pillere, çikolatalardan derterjana, içeceklerden banyo kokularına kadar daha pek çok ürün sizleri bekliyor. İşte katalog…

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Kasım 2020 yayınlanır yayınlanmaz heyecanla incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri şimdiden inceleyen vatandaşlar alacaklarını belirliyor ve market açılır açılmaz orda olarak almak istiyor. Her hafta Salı olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel ürünler evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Farklı kategoride pek çok ürünün satışa sunulacağı BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Kasım 2020 haberimizin içeriğinde yer alıyor. işte bu haftanın ürünleri…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 KASIM 2020

    DURACELL PİL ÇEŞİTLERİ

    NevbağKeçi Boynuzu/ Karadut/ Hurma Özü
    • 640 g

    DixiYüzey Temizleyici
    • 5 L

    Apaks80'li Organik Makyaj Temizleme Pedi

    PartyBallı Hardallı Mısır Cipsi
    • 300 g

    VernelKonsantre Yumuşatıcı
    • 2x1440 ml

    Meysu
    Karışık Meyve Nektarı
    • 1 L

    BahçıvanLaktozsuz Labne
    • 300 g

    Çekmece Dolap Kokusu
    • Marsilya Sabun Esintisi
    • Lavanta Kesesi
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!