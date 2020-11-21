



Pandemide yeni vakaların daha kapsamlı kısıtlamaları gerektirir ve aşının geliştirilip, üretimi ve yaygın olarak dağıtımı gecikirse, "sosyal mesafe"nin daha uzun süre süreceğine dikkat çeken Georgieva, "Sonuç olarak, büyüme daha düşük kalacak, kamu borçları artacak ve ekonomideki olumsuzluklar daha uzun süre devam edecek" dedi ve ekledi:

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





"Bu nedenle, devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyacımız var. Buradaki başarı, harekete geçmemize bağlıdır; durum hızlı bir şekilde ve birlikte hareket etmemizi gerektiriyor. Üç temel öncelik görüyorum: (i) sağlık krizini sona erdirmek, (ii) ekonomik iyileşmeyi güçlendirmek ve (iii) daha iyi bir 21. yüzyıl ekonomisinin temellerini oluşturmak."