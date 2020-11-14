Söz konusu çerçevenin uluslararası anlamda borçların yeniden yapılandırılması için "çok önemli bir adım" olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak krizin bitmediğini, borçların ertelenmesi ve yeni finansman aracılığıyla daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Georgieva, ortak çerçevenin özel sektörün katılım olasılığını da artıracağını bildirdi.