Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 700 ton ağırlığındaki ilk mega blok tabliyesi Çanakkale'ye geldi.

İmalatçı firma Çimtaş'ın Gemlik ve Gölcük fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki, önceki gün firmaya ait olan 'GMK- 1' isimli gemi ile 18 saat süren bir yolculukla Çanakkale'ye geldi. 700 ton ağırlığında mega bloğun boyutları 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin imalat ve sevkiyatı da Çimtaş firması tarafından gerçekleştirilmişti.