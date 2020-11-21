

Bitcoin'in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.



Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 522.25 milyar dolara çıktı. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32'sinin değeri düşerken, düşenlerden dört birim ilk 10 birimin arasındaydı.