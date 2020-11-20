Bitcoin kritik sınırın üstüne geri döndü





Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Kanada'daki düzenlemeler konusu da şöyle anlatıldı:

- Kanadalı yasa yapıcıların sanal para birimlerini regüle etmeye "düzenle-ve-benimse" gibi bir politikayla daha rahat yaklaştıkları, öncelikle kara para aklama sorununa odaklandıkları görülmektedir.

- Kanada'da, menkul kıymetler dahil olmak üzere belli finansal işlemlerin regülasyonu için federal bir yasa yoktur. Araştırma ve/veya danışma kapsamında hizmet veren bazı federal kurumlar bulunsa da her eyalet kendi bağlayıcı yasalarını geçirir.

- Ülke, 2014 Kara Para Aklama ve Terörist Finansmanı yasalarının ikisine de eklediği "sanal para birimleri alım satımı yapan kişiler" terimiyle kripto para birimleri regülasyonunda öncü bir ülke olmuştur.