Bakmayan bin kere pişmanlık yaşar! Yıllarca cebimizde taşıdık bu detayı kimse fark etmiyor! Değeri ise dudak uçuklatıyor. Gün içerisinde pek çoğumuz gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yapıyoruz. Bu esnada paraların maddi boyutu dışında üzerinde yer alan bazı detaylara dikkat bile etmiyoruz. Ancak bazen ülkelerin merkez bankalarında basılan paralarda çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Bu hataların zamanla silinme olduğunu ifade edenler olsa da banknotları bulanlar paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor. Bu paralara biçilen değerler ise dudak uçuklatıyor. Kimi vatandaş banknotuna 20 bin lira isterken kimisi de 300 bin lira istiyor.
70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI
Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.
"1,5 YILDIR ELİMDE TUTUYORUM"
38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.
20 YTL'YE 50 BİN TL İSTİYOR
Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 15 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.
2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Türk, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti. Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti. Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı. Serdar Türk parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.
'50 BİN LİRAYA BUNU VEREBİLİRİM'
Kendisinin para koleksiyoncusu olmadığını belirten Serdar Türk, ''Yaklaşık 15 yıl önce bir müşterimiz bize bu parayı getirdi. O dönemde de hatırlarsanız paradan 6 sıfır atılmıştı. Ben de paranın basımının hatalı olduğunu görünce 'parayı değiştirir misin' demiştim müşteriye. Para katlı olarak basılmış. Müşterimizde bana, 'Ben bankaya gidip değiştiremem. Siz bir ara gidip değiştirin' dedi. Ben de o anda almıştım, yıllardır saklıyorum. Koleksiyoner değilim ama ilgisini çeken olursa 50 bin lira karşılığında bunu verebilirim" diye konuştu.
Türk, 15 yıldır sakladığı paranın, dükkanına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.
50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.
Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.
HATALI BASIM 50 TL'Yİ 50 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI
Elazığ'da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL'den satışa çıkardı.
Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL'lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0' rakamının olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.
"İLK BAŞTA SAHTE ZANNETTİM"
Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, " Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış" dedi.
"50 BİN LİRAYA VERİRİM"
İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, "Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim" diye konuştu.