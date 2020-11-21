Bakmayan bin kere pişmanlık yaşar! Yıllarca cebimizde taşıdık bu detayı kimse fark etmiyor! Değeri ise dudak uçuklatıyor. Gün içerisinde pek çoğumuz gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yapıyoruz. Bu esnada paraların maddi boyutu dışında üzerinde yer alan bazı detaylara dikkat bile etmiyoruz. Ancak bazen ülkelerin merkez bankalarında basılan paralarda çeşitli hatalar meydana gelebiliyor. Bu hataların zamanla silinme olduğunu ifade edenler olsa da banknotları bulanlar paraları internet üzerinden satışa çıkarıyor. Bu paralara biçilen değerler ise dudak uçuklatıyor. Kimi vatandaş banknotuna 20 bin lira isterken kimisi de 300 bin lira istiyor.

70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.