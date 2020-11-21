İkinci el otomobil fiyatlarını anında düşürecek hamle gündeme geldi. Koronavirüs pandemisi sürecinde araba almak isteyen vatandaşlar ikinci elde fiyatların suni olarak artışa geçmesinden yakınıyordu. Salgınla birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesi ile döviz kurlarının da etkisiyle yükselen fiyatlar, araç alacak vatandaşı ikinci el araç piyasasına yönlendirince 7 ay önce 70 bin TL'ye satılan ikinci el bir aracın fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündeme geliyor.

NELER OLACAK?

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.