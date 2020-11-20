Kredi kartı kullananlar dikkat! Tam 4 kat arttı





YÜZDE 28'LİK BÜYÜME

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 110.3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 91.2 milyar TL'sinde kredi kartları, 19.1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 28 oldu.



İnternetten kartlı ödeme tutarında ise, geçen yıla göre yüzde 52 artış görüldü. İnternetten kartlı ödeme tutarı, ekim ayında yüzde 52 artarak, 25 milyar TL'yi geçti. İnternetten ödemelerin payı yüzde 22'ye ulaştı.