Akbank resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren güzel haber. Dev banka önemli adım attı ve faiz yok. Yapılan duyuruda yeni kredi kartı sahibi olan müşteriler için 1 yıl boyunca kart ücreti ödemeyecek. Emekliler için yeni promosyon fırsatı da açıklandı. SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler için 1.250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Aynı zamanda SGK emekli müşterileri maaşları yatmadan 2 gün önce para çekebiliyor. Müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz kullanabiliyor.
1 YIL KREDİ KARTI ÜCRETİ YOK
Üstelik 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı sahibi olan Akbank müşterileri bir yıl boyunca kredi kartı ücreti ödemeyecek.
EMEKLİLER İÇİN 1250 TL PROMOSYON
Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 350 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 425 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 500 TL ek promosyon ödeniyor.
FAİZSİZ KULLANILABİLİYOR
Bunlara ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabiliyor.
31 ARALIK TARİHİNE KADAR...
Akbank Perakende Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik.
SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Şimdi de emeklilerimiz için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyoruz" dedi ve devam etti: "31 Aralık 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yeni kampanyamızda 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 500 TL'ye varan ek promosyon sunuyoruz. Üstelik, bu fırsatlara ilave olarak 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşterilerimizden bir yıl boyunca kredi kartı ücreti alınmayacaktır. Ayrıca emekliler şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden SGK emekli maaşlarını Akbank'a çok kolay taşıyabilir ve promosyon başvurusu yapabilirler" dedi.
YAPI KREDİ'DEN 1.500 TL NAKİT PROMOSYON
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Müşterilerini dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor.
Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.
PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?
İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.
Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;
* Öncelikle bu adrese giriş yapın.
* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.
* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.
* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.
* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.
* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.
* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.