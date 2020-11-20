Yarın kargolar açık mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını açıklamıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başlıyor. Bu bağlamda kargo şubelerinde işleri olanlar yarın şubelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 21 Kasım Cumartesi PTT, Aras, MNG, Yurtiçi Kargo cumartesi açık mı, kapalı mı olacak? İşte detaylar...

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle açık olacak kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda yarın kargolar açık olacak.