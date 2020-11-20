EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.