BIST 100 endeksi tırmanışa devam ediyor | 20 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanları

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi artarak devam ederken, buna bağlı olarak Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.