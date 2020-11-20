2021 Ocak ayı emekli maaş ne kadar olacak? SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Emeklilere ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam miktarı maaşların üzerine ekleniyor. Ayrıca emekliler yılda iki kez ikramiye ve promosyon almaya hak kazanıyor. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 ocak zammı belli oldu mu? İşte merak edilenler...