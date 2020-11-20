Son dakika haberleri... 4 aylık yüzde 4.62 çıkan enflasyon ile en düşük emekli aylığı esnafta bin 973, 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memurda 2 bin 916 liraya çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarına ilişkin yeni beklenti tahminlerini açıkladı. TCMB tarafından açıklanan beklentilere göre yılsonunda enflasyon oranları yüzde 12.47 bandında olacak. Daha önce açıklanan beklentiler ise yüzde 12 olarak duyurulmuştu.
Emeklilerin 2021 Ocak maaş zammı için son dakika ilk rakamlar geldi
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.
TCMB BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarına ilişkin yeni beklenti tahminlerini açıkladı. TCMB tarafından açıklanan beklentilere göre yılsonunda enflasyon oranları yüzde 12.47 bandında olacak. Daha önce açıklanan beklentiler ise yüzde 12 olarak duyurulmuştu.
KİM NE KADAR ZAM ALACAK.?
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları her emekli için ayrı uygulanacak. Emekli vatandaşların emekli oldukları alan önemli olurken SSK Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar enflasyon oranlarının tamamı kadar maaş zammı alacaklar. Memur emeklilerinde ise sistem daha farklı. Memur emeklileri yüzde 4 net zam alacaklar. Bu zam oranın üzerinde ise enflasyon oranı farkı alacaklar.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek verilere göre belirlenecek maaş zammı oranlarında yılın son 6 ayı esas alınacak. 4 aylık veriler hali hazırda açıklanırken Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla kimin ne kadar maaş zammı alacağı belli olacak.
Emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği olacak mı? Yüksek ikramiye...
Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündemde.
Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri var. Konu yargıya da taşındı.
1-11 AYLIK FARK
İlk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen başvuru yaptı. Ancak mahkemeden 'yargı süreci fiili bir örnek üzerinden bireysel başvuru ile başlayabilir' kararı çıktı. Bunun üzerine bireysel başvuru gerçekleştirildi.
Enerji Bir-Sen'in Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Yeni başvuruyu, emekli olurken 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen sendika genel sekreterimiz üzerinden yaptık. 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanıyor.
Umuyoruz ki mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir" dedi. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak.
Milyonlarca memur, emekli olurken alacağı ikramiyeyi artıracak kararı merakla bekliyor.