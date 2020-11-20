Son dakika haberleri... 4 aylık yüzde 4.62 çıkan enflasyon ile en düşük emekli aylığı esnafta bin 973, 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memurda 2 bin 916 liraya çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarına ilişkin yeni beklenti tahminlerini açıkladı. TCMB tarafından açıklanan beklentilere göre yılsonunda enflasyon oranları yüzde 12.47 bandında olacak. Daha önce açıklanan beklentiler ise yüzde 12 olarak duyurulmuştu.